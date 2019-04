Der fortgeschrittene Lithiumexplorer Advantage Lithium (TSXV AAL / WKN A2AQ6C) gibt den Beginn der Arbeiten an einer Vormachbarkeitsstudie zu seinem Lithiumsoleprojekt Cauchari in Argentinien bekannt, nachdem das Unternehmen zuletzt die Ressourcen des Projekts verdoppeln und in die höheren Kategorien gemessen und angezeigt überführen konnte. Angesichts der erheblichen Ressourcensteigerung - laut dem jüngsten Update gibt ...

