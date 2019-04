Vor dem Hintergrund eines positiven wirtschaftlichen Umfelds stieg 2018 das Kreditvolumen inländischer Unternehmen und privater Haushalte deutlich an. In beiden Fällen waren es insbesondere Investitionen in den Wohnbau, die das Kreditwachstum stark positiv beeinflussten. Gleichzeitig waren in Österreich erstmals Fälle von negativen Einlagenzinssätzen bei sehr hohen Unternehmenseinlagen zu beobachten. Weiters erfreuen sich digitale Bankdienstleistungen zunehmender Beliebtheit. Im Rahmen einer Pressekonferenz stellte Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), einleitend fest, dass trotz der Rückgänge der Bilanzsumme des österreichischen Bankensektors (-20 Prozent seit 2008) das ...

