Die Drogerie-Kette Rossmann will Millionenbeträge in neue Geschäfte investieren, außerdem sollen bestehende Filialen modernisiert werden. Doch trotz der wirtschaftlich guten Lage drohen auch Schließungen.

Der Drogerieriese Rossmann will im laufenden Jahr Millionensummen in neue Geschäfte stecken. Allein in Deutschland sollten im laufenden Jahr 90 Millionen Euro in 110 neue Märkte fließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Burgwedel mit. 175 Geschäfte sollten modernisiert werden. Weltweit seien Investitionen von 215 Millionen Euro geplant, 200 neue Filialen im In- und Ausland sollten öffnen. Allerdings würden auch Geschäfte geschlossen, sodass per Saldo rund 160 neue Läden übrig blieben, sagte Geschäftsführer Peter Dreher.

Trend in vielen Innenstädten sei ein deutlicher Rückgang der Ladenmieten, in den Fachmarktzentren blieben die Preise dagegen hoch, sagte Rossmann-Chef Dirk Roßmann. Neueröffnungen seien fast durchweg um 700 Quadratmeter ...

