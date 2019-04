++ NFP-Bericht wird am Freitag um 14:30 Uhr veröffentlicht ++ Händler nach schwachen NFP- und ADP-Berichten besorgt ++ US-Aktienindizes und USD nahe den Höchstständen von 2019 Der NFP-Bericht aus den USA wird von den Händlern genauestens beobachtet, und diesmal könnte er noch genauer unter die Lupe genommen werden, nachdem der Bericht vom Februar wirklich enttäuschend war. Die US-Aktienindizes als auch der US-Dollar sind die Märkte, die am direktesten auf den Bericht reagieren. In dieser Analyse erläutern wir, was vom Bericht zu erwarten ist. WIRD DER NFP-BERICHT ERNEUT ENTTÄUSCHEN? Der NFP-Bericht vom Februar brachte ein äußerst enttäuschendes Ergebnis von lediglich 20 Tsd. neuen Arbeitsplätzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...