Für die Anleger von Bayer heißt es momentan die Wunden zu lecken und das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Eine weitere gerichtliche Niederlage im Glyphosat-Prozess hat im März zu einem Rücksetzer von fast 20 Prozent geführt. Erst im Bereich von 56 Euro konnte der Abverkauf gestoppt werden. Seitdem versuchen sich die Käufer an einer Erholungsbewegung.

Am Mittwoch gelang nach dem fünften Gewinntag in Folge der Anstieg über die 60-Euro-Marke. Kann die Aktie auch am Donnerstag weiter ... (Alexander Hirschler)

