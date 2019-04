Den Abwärtstrend der Infineon Aktie im letzten Jahr, der durch das Jahreshoch bei 25,74 € ausgelöst wurde, wurde von der Unterstützung bei 15,75 € (Oktober 2018) gestoppt und der Kurs fing an, langsam zu steigen. Die Unterstützung bei etwa 17 € brachte den Kurs weiter nach oben, sodass dieser in den vergangenen Tagen deutlich anzog. In absehbarer Zeit könnte sich die 38-Tagelinie mit der 200-Tagelinie schneiden und somit würde ein Kaufsignal entstehen, das könnte einen weiteren Anstieg ermöglichen.

