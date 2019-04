In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 4.04. 16:47: Rewe sagt Aldi den Kampf an - Gewinner dieses Kriegs werden die Kunden seinHauptsache billig, denn die Konsumenten lieben Schnäppchen: Das wissen auch Lidl und Aldi und versuchen in einem Preiskampf die Kunden mit Sonderangeboten von Markenartikeln in ihre Filial ...>> Artikel lesen 4.04. 16:46: Die Grenzen zwischen Mensch und Maschine könnten bald verschwimmen, sagt der Chef von Alexa DeutschlandDie Idee für Alexa muss in entfernten Galaxien entstanden sein. Womöglich auf der Kommandobrücke von Raumschiff Enterprise. Für Captain Kirk und Mr. Spock gehörten Spra ...>> Artikel lesen 4.04. 15:49: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...