Die Alibaba-Aktie erreichte Anfang März nach einem rund achtwöchigen Anstieg ein Hoch bei 164,16 Euro und ging anschließend in eine Konsolidierung über. Bislang konnten die Anleger keinen neuen Schwung aufnehmen und die Aktie über das 2019er-Top ansteigen lassen. So befindet sich das Papier seit nunmehr vier Wochen in einer Seitwärtsphase.

Dabei wäre das Potenzial für einen weiteren Kursanstieg durchaus vorhanden, denn mit dem Sprung über die Signallinie im Bereich von 150 Euro wurde eine Doppelboden-Formation ... (Alexander Hirschler)

