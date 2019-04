Die OMV veröffentlichte heute ihren Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen. Demnach flossen 2018 in Summe mehr als 2 Mrd. Euro für Steuern, Nutzungsentgelte, Gebühren oder Produktionszahlungsansprüche. In Österreich waren es knapp 100.000 Euro, in die Arabischen Emirate flossen dafür knapp 1,3 Mrd. Euro. Laut Parapraph 267c des österreichischen Unternehmensgesetzbuchs (UGB) haben große Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse, die in der mineralgewinnenden Industrie oder auf dem Gebiet des Holzeinschlags in Primärwäldern tätig sind, jährlich einen Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen zu erstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...