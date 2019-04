Tagesausblick für 5.4.: DAX auf Jahreshoch. Lufthansa und Leoni im Aufwind!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

An den Aktienmärkten herrschte heute weiter gute Stimmung. Schwache Daten aus der deutschen Industrie wurden ignoriert und dem möglicherweise baldigen Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping und dem damit verbundenen Ende des Handelskonflikts entgegengefiebert. Zudem sanken die US-Erstanträge auf den niedrigsten Stand seit 1969 und unterstreichen damit die Robustheit der US-Konjunktur. Der DAX reagierte mit einem Sprung auf rund 12.000 Punkte. Der EuroStoxx 50 bestätigte den Ausbruch über 3.420 Punkte und schloss auf dem höchsten Stand seit Ende September. Am Anleihemarkt blieb es derweil ruhig. Bei den Edelmetallen fiel nur der kräftige Aufschlag bei Platin auf. Nach der jüngsten Rallye notiert das Edelmetall auf dem höchsten Stand seit Juni 2018. Der Euro/US-Dollar präsentierte sich derweil schwach und gab einen großen Teil der gestrigen Gewinne wieder ab.

Unternehmen im Fokus

Die Aktie von Deutsche Lufthansa hebt ab. Den zweiten Tag in Folge legte der DAX-Wert kräftig zu und überflog inzwischen wichtige Hürden. Die Autobauer haben zunächst das Steuer herumgerissen. Die Aktie von Daimler notiert inzwischen auf dem höchsten Stand seit Anfang Oktober. BMW und VW fahren zwar noch hinterher. Dennoch treten sie aktuell kräftig auf das Gaspedal. Heute zählten sie ebenfalls zu den stärksten Werten im DAX. ProSiebenSat.1 setzte heute den Erholungskurs fort und stößt inzwischen an die 20-Tage-Durchschnittslinie. Leoni profitierte von einer positiven Analystenstudie. TUI-Chef Friedrich Joussen hat dieses Jahr TUI-Aktien im Wert von 1,44 Mio. Euro gekauft. Die Aktie hat angesichts zweier Gewinnwarnungen knapp 30 Prozent seit Jahresbeginn verloren und befindet sich nun in der Bodenbildung. Bei Nordex nahmen einige Aktionäre heute Gewinne mit und drückten den Kurs des SDAX-Titels ins Minus. In den USA setzte Boeing die Trendwende nach oben fort. Facebook wurde von positiven Analystenkommentaren beflügelt. Tesla lieferte im ersten Quartal weniger Autos aus als erwartet. Die Aktie verlor daraufhin knapp neun Prozent.

Wichtige Termine

Deutschland - Industrieproduktion, Februar

USA - Arbeitsmarktbericht, März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.200/12.440 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.450/11.500/11.600/11.950 Punkte

Der DAX setzte den Aufwärtstrend fort und schielte über die Marke von 12.000 Punkten. Unterstützung findet der Index bei 11.950 Punkten. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis zur Oberkante des Aufwärtstrendkanals von rund 12.200 Punkten und im weiteren Verlauf bis 12.440 Punkte. Nach der 700 Punkte-Rallye sollte jedoch mit Gewinnmitnahmen und damit verbunden mit Rücksetzern gerechnet werden. Unterhalb von 11.950 Punkten droht eine Korrektur bis 11.640 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 31.01.2018 - 04.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 05.04.2014 - 04.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

