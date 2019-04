Der Aufsichtsrat der Wienerberger AG wird den Aktionären auf der 150. ordentlichen Hauptversammlung am 6. Mai 2019 die Aufsichtsrats-Mitglieder Regina Prehofer, Myriam Meyer und Caroline Grégoire Sainte Marie, deren Mandate auslaufen, zur Wiederwahl vorschlagen. Wilhelm Rasinger scheidet mit Mandatsende aus dem Aufsichtsrat aus. Der Aufsichtsrat wird den Industriemanager Oswald Schmid, der langjährige internationale Erfahrung in Industrieunternehmen einbringt, zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. "Die externe Bewertung entlang einer Skills Matrix hat klar ergeben, dass meine beiden Kolleginnen die perfekten Kandidatinnen für die Funktion der Aufsichtsräte sind", unterstreicht Regina Prehofer, Vorsitzende des Aufsichtsrats, die nun bestätigte ...

