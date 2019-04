Der Blick auf die erfolgten Aktienrückkäufe der Münchener Rück zeigt, dass diese Käufe zuletzt eher eingeschlafen sind. Konkret: Hatte die Münchener Rück am 25. März noch 124.135 eigene Aktien zurückgekauft, waren es am 26. März nur noch 7.049 eigene Aktien, die im Rahmen des laufenden Programms erworben wurden. Und danach? Bis zum 3. April einschließlich gar keine mehr - Null. Dies teilte die Münchener Rück am Donnerstag mit. Dabei sieht das laufende Programm zum Rückkauf eigener Aktien die ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...