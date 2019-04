Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.LMI: Lion E-Mobility am 4.4. -10,49%, Volumen 145% normaler Tage , LBDP: Klondike Gold am 4.4. -7,56%, Volumen 0% normaler Tage , SCMN: Swisscom am 4.4. -5,28%, Volumen 201% normaler Tage , SEDG: SolarEdge am 4.4. 3,75%, Volumen 89% normaler Tage , BLDP: Ballard Power Systems am 4.4. 6,80%, Volumen 239% normaler Tage , PF8: European Lithium am 4.4. 11,27%, Volumen 220% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. European Lithium PF8 0.079 11.27% Ballard Power Systems BLDP 3.300 6.80% SolarEdge SEDG 40.110 3.75% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...