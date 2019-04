Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BAYER - Der Aufsichtsratschef der Bayer AG, Werner Wenning, gibt dem Vorstand volle Rückendeckung und weist Vorwürfe über eine mangelnde Prüfung der Monsanto-Übernahme zurück. "Wir haben der Strategie noch einmal ausdrücklich zugestimmt und einstimmig festgehalten, dass der Aufsichtsrat hinter dem gesamten Vorstand steht", sagte Wenning in einem Interview mit dem Handelsblatt. Das betreffe auch die Logik des Monsanto-Kaufs. "Ich bin davon überzeugt, dass wir bei Bayer das Richtige tun", erklärte er. (Handelsblatt S. 49)

GALERIA - Vorstandschef Stephan Fanderl greift bei Galeria Karstadt Kaufhof durch. Die sechs Filialen der Kette Saks Off 5th in Deutschland "werden nicht weitergeführt", teilt er in einem Schreiben an die Lieferanten mit. Die Häuser der Edel-Outlet-Kette in Städten wie Düsseldorf, Frankfurt und Stuttgart würden "zum 30. Juni 2019 geschlossen", heißt es in dem Brief. (Handelsblatt S. 60)

REAL - In der Belegschaft der Supermarktkette Real wächst der Widerstand gegen die Verkaufspläne der Metro AG. Angesichts deren Verhandlungen mit verschiedenen Interessenten äußern der Vorsitzende des Real-Gesamtbetriebsrats, Werner Klockhaus, und seine Stellvertreterin Dorothee Scragg Schreiben an die Belegschaft ihre Sorge vor "fatalen Folgen für uns Beschäftigte". Monatelang habe der Arbeitgeber die Belegschaft im Unklaren gelassen und keine Informationen zum Verkauf mitgeteilt, heißt es in der E-Mail. "Es ist gut nachvollziehbar, wenn jetzt Angst, Verunsicherung und Demotivation in den Märkten nochmals steigen." (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

COMMERZBANK - Seit fast drei Wochen verhandeln Commerzbank und Deutsche Bank über einen Zusammenschluss. Nun bringt sich die italienische Großbank Unicredit ins Spiel. Sie stünde auch für eine Übernahme der Commerzbank bereit. Unklar ist, wie konkret das Interesse von Unicredit ist. Nach Informationen aus Finanzkreisen hatten die Italiener bereits vor zwei Jahren Interesse an der Commerzbank. (SZ S. 15/Handelsblatt S. 26/FAZ S. 22)

OPEL - Ab 2021 wird der Astra wieder am Stammsitz des Autobauers gefertigt. Aber der Preis für den Zuschlag des Kompaktwagens ist hoch. Im Gegenzug sollen die Produktionskapazitäten in Rüsselsheim um ein Drittel schrumpfen. Die Vertrauensleute der IG Metall haben intern bereits Widerstand gegen das Vorhaben der Geschäftsführung angekündigt. (Handelsblatt S. 14)

DUMONT - Der DuMont-Chef Christoph Bauer spielt mit dem Gedanken, das komplette Zeitungsgeschäft des Kölner Traditionsverlags zu verkaufen. Der Fall hat für die gesamte deutsche Medienbranche eine hohe Symbolkraft. (Handelsblatt S. 16)

April 05, 2019

