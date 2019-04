Bei Geely Automobile Holdings Limited (kurz "Geely Auto") fiel zuletzt auf, dass die Aktienzahl öfter Mal gestiegen ist. Mal hier ein paar Millionen Aktien mehr, mal da ein paar Millionen Aktien mehr. Das sind im Einzelfall keine großen Mengen in Relation zur Gesamtzahl der Geely-Aktien, denn davon gibt es den Unternehmensangaben zufolge derzeit knapp 4 Mrd. Stück. Oder genau gesagt: Am 4. April 2019 (Ende Handelstag) waren es laut Geely Auto exakt 8.993.720.540. Alleine an dem Tag = 4. April ... (Peter Niedermeyer)

