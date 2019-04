Domat/Ems (awp) - Der Spezialchemiekonzern Ems hat zum Jahresauftakt die positive Umsatzentwicklung von 2018 fortgesetzt. Von Januar bis März sind die Verkäufe um 1,5 Prozent auf 604 Millionen Franken gestiegen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. In lokalen Währungen wären es gar plus 2,9 Prozent gewesen. Von AWP befragte Analysten hatten lediglich im Durchschnitt mit einem Umsatz von 575 Millionen Franken gerechnet. Gewinnzahlen gibt Ems zum ersten Quartal jeweils ...

