Novartis verklagt Amgen im Zusammenhang mit dem Migränemittel Aimovig Lorenzo Bini Smaghi für nationale Bankfusionen, Verwaltungsratsvorsitzenden von Societe Generale , BöZ, S. 1 Belastet von einer geringeren Nachfrage nach Speicherchips hat Samsung in Q1 einen stärker als am Markt befürchtet ausgefallenen Gewinneinbruch erlitten Airbus bucht im März kräftigen Auftragseingang, aber auch Stornierungen In der Belegschaft der Supermarktkette Real wächst der Widerstand gegen die Verkaufspläne der Metro AG Trotz Monsanto-Risiken: Bayer -Aufsichtsrat steht hinter dem Vorstand

