GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 8 (8,20) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GRAND CITY PROPERTIES AUF 22,50 (22,80) EUR - 'BUY' HSBC SENKT ZIEL FÜR SLM SOLUTIONS AUF 9 (12) EUR - 'HOLD' LAMPE SENKT BASF AUF 'HALTEN' (KAUFEN) BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 200 (205) PENCE - 'OVERWEIGHT' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR NOVARTIS AUF 85 (93) CHF - 'HOLD' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 14,15 (13,00) EUR - 'SELL' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 899 (875) PENCE - 'NEUTRAL' HSBC SENKT ZIEL FÜR FIAT CHRYSLER AUF 15 (16) EUR - 'HOLD' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...