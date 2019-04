Samsung Electronics hat Anfang 2019 das niedrigste Quartalsergebnis seit über zwei Jahren eingefahren. Grund sind vor allem Überangebot und scharfe Konkurrenz auf dem Smartphonemarkt.

Das Überangebot an Halbleitern und der scharfe Wettbewerb auf dem Smartphonemarkt haben dem Marktführer Samsung Electronics zu schaffen gemacht. Operativ seien von Januar bis März knapp 4,9 Milliarden Euro verdient worden, nachdem im Vorjahr noch etwa 12,2 Milliarden Euro in der Bilanz standen, wie der südkoreanische Technologiegigant am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekanntgab. Das ist ein Rückgang von etwa 60 Prozent. Es ist das niedrigste Quartalsergebnis seit mehr als zwei Jahren und weniger als von Analysten erwartet.

Beim Umsatz im ersten Quartal rechnet Samsung Electronics mit einem Rückgang um 14 Prozent auf 52 Billionen Won. Die Südkoreaner ...

