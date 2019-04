Die Auftragslage der deutschen Industrieproduktion ist im Februar eingebrochen. Die deutsche Politik muss nun entschlossen handeln, damit es nicht weiter bergab geht.

Die Nachricht ist einigermaßen dramatisch: Der Auftragseingang der deutschen Industrieprodukten ist im Februar im Vergleich zum Vormonat um 4,2 Prozent eingebrochen. Selbst wenn man die recht volatilen Großaufträge herausrechnet, ergibt sich eine Reduktion der Aufträge um 2,7 Prozent.

Für diesen Einbruch scheinen mehrere Faktoren verantwortlich zu sein: Zunächst einmal sorgt das Chaos, das die britische Politik im Zusammenhang mit dem Brexit erzeugt, für Unsicherheit und damit für zögerliche Auftragsvergabe. Britische Unternehmen und Konsumenten werden in einer solchen Phase eher zurückhaltend einkaufen. Das wirkt auch senkend auf die Nachfrage von anderswo. Hinzu kommt, dass aus China weniger Wachstumsimpulse kommen als erwartet und in der Vergangenheit erfahren; ohnehin herrscht im Verhältnis zu China ein recht hohes Maß an Misstrauen. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China beziehungsweise Europa dürfte ebenfalls zu einer schwächeren Auftragslage beitragen. Steigende Zölle sorgen auf beiden Seiten des Atlantiks in der mittleren Frist für abnehmenden Außenhandel und senken so den Wohlstand.

Insgesamt ist es somit vor allem den politischen Entwicklungen auf dem Weltmarkt zu verdanken, dass die deutsche Industrie schwächelt. Die heimische Nachfrage ist bisher weiterhin hoch. Man könnte es eine drohende politische Konjunkturkrise nennen.Nun stellen sich verschiedene Fragen dazu, wie die Politik auf einen möglichen Abschwung - noch ist es bloß eine Delle, die aufgeholt werden kann - reagieren sollte und kann. Hektik ist sicherlich nicht angebracht, noch dürften die automatischen Stabilisatoren wirken. Dessen ungeachtet ist jetzt schnell zu klären, ob die Situation Konjunkturpolitik verlangt. Im Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) dürften die entsprechenden Referate bereits rechnen, um mögliche Verzögerungen in der Analyse und Diagnose, die zu Verzögerungen in der Therapie führen können, zu vermeiden. Denn wenn Konjunkturpolitik zu spät käme, würde sie nicht kontrazyklisch, sondern prozyklisch wirken.

Wenn es wirklich zu einem Abschwung kommt, müsste der Politikmix ausgewogen und zielführend sein. Was kann die Geldpolitik leisten, was die Fiskalpolitik? Gibt es Potential für Steuerpolitik? Sollte man die Politiken international, zumindest europäisch koordinieren? Könnte ein globaler Abschwung genutzt werden, die handelspolitischen Konflikte einzudämmen? Oder wäre eine protektionistische Zuspitzung wahrscheinlicher? Welche Rolle spielen nationale und internationale Regulierungen?Die Antworten auf diese Fragen sind nicht nur auf den ersten ...

