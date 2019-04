Der Technologie-Konzern Andritz hat im Jahr 2018 sechs Unternehmen mit einem Gesamtjahresumsatz von rund 550 Mio. Euro akquiriert. Das größte davon ist die US-Company Xerium. Der Anlagenbauer Andritz stellt Ausrüstungen und Serviceleistungen für u.a. Wasserkraftwerke, die Zellstoff- und Papierindustrie, die metallverarbeitende Industrie oder auch die Stahlindustrie her. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 29.000 Mitarbeiter an über 280 Standorten in mehr als 40 Ländern und hat 2018 einen Umsatz in Höhe von 6,03 Mrd. Euro (+2,4 Prozent) erwirtschaftet. Das EBITA (bereinigt um Sondereffekte) blieb mit 415 Mio. Euro annähernd stabil (-1,3 Prozent). Der Auftragseingang erreichte mit 6,65 Mrd. Euro einen Rekordwert. Im laufenden Jahr will das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...