Für den gesamten VW-Konzern sind die US-Verkäufe der Tochter Audi natürlich nicht gerade eine entscheidende Größe. Doch es war aufgefallen, dass deren Absatz in den ersten beiden Monaten 2019 geschwächelt hatte. Insofern war es interessant, auf die neuen Zahlen für März 2019 zu schauen: Ging da der Absatzrückgang weiter, oder gab es eine Wende? Und es sah nach einer Wende aus, denn der Absatzrückgang hat sich in ein - kleines - Absatzplus verwandelt. Konkret: Laut VW konnte Audi of America im ... (Peter Niedermeyer)

