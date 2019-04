Die Produkte des Flugzeug-Komponenten-Herstellers FACC AG heben im Sekundentakt ab. Das Unternehmen profitiert vom starken Passagierwachstum und ist Liebling der Analysten. Die FACC AG ist ein Hersteller von Flugzeugkomponenten. Jede Sekunde startet ein Luftfahrzeug mit FACC-Produkten an Bord. Die Produktpalette reicht von Strukturbauteilen an Rumpf und Tragflächen über Triebwerkskomponenten bis hin zu kompletten Passagierkabinen. FACC produziert für alle großen Flugzeughersteller wie Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Comac und Sukhoi sowie Triebwerkhersteller und Sublieferanten der Flugzeughersteller. FACC ist Teil der chinesischen AVIC und beschäftigt weltweit rund 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 13 internationalen Standorten. Starke ...

