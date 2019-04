Die Wolftank-Adisa Gruppe, die seit Jänner im neuen Wiener Börse-Segment direct market plus gelistet ist, hat mehrere Aufträge, mit der Option auf weitere, als Generalunternehmer zur Errichtung von Flüssig-Erdgas (LNG) Tankstellen erhalten. Auftraggeber sind den Angaben zufolge der staatliche italienische Erdgasversorger sowie ein Konsortium von Transportunternehmen. Das Auftragsvolumen bewegt sich aktuell im Bereich von 4 Millionen Euro, so das Unternehmen. "Wir sind hocherfreut über diesen Auftrag und das damit verbundene Vertrauen, welches unsere langjährige, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren italienischen Kunden untermauert", so Peter Werth, CEO der Wolftank-Adisa-Holding. "Durch dieses anspruchsvolle, strategisch wichtige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...