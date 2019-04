Platin - Edelmetall holt auf!

Richard Pfadenhauer,

Platin schießt auf den höchsten Stand seit Juni 2018. Holt das Edelmetall nun die jüngste Rally von Palladium nach? Beiden Edelmetallen gemein ist, dass ein großer Teil der Nachfrage aus dem Automobilsektor kommt. Im vierten Quartal 2018 wurden rund 44 Prozent des verfügbaren Platins in Katalysatoren und andere Autoteile verbaut. Ein Drittel der weltweiten Platinnachfrage kam aus der Schmuckindustrie. Die Dieselaffäre, ein Nachfragerückgang aus dem Schmucksektor sowie ein Rückgang in den Platin-ETFs führten im vergangenen Jahr zu Überkapazitäten bei Platin und drückten entsprechend auf den Preis. Zum Jahreswechsel drehte der Kurs nach oben.

Wie die jüngsten Zulassungszahlen zeigen, steigt der Dieselanteil an den neu zugelassenen Fahrzeugen wieder. Die neuen Modelle erfüllen schließlich die Euro 6 Norm. Diese Fahrzeuge sind von potenziellen Fahrverboten ausgeschlossen. Angesichts des hohen Palladium-Preises von 1.350 USD pro Feinunze kursieren in der Chefetage der Autobauer sicherlich Überlegungen, ob Palladium teilweise durch Platin ersetzt werden kann. Eine ähnliche Entwicklung war auch in den Jahren 1999 bis 2002 zu beobachten. Von 1996 bis 1999 hat sich der Preis für Palladium auf 700 USD versiebenfacht. Ab dem Jahr 2000 ging der Verbrauch von Palladium im Autosektor zurück und der Anteil von Platin stieg. Ob sich diese Entwicklung wiederholt, wird sich zeigen. Es könnte dem Platinpreis jedoch mittelfristig Unterstützung geben.

Charttechnischer Ausblick: Platin



Widerstandsmarken: 911/1.020 USD

Unterstützungsmarken: 784/870 USD

Der Preis für eine Feinunze Platin hat gestern den Ausbruch über das Novemberhoch geschafft und nimmt nun Kurs auf die nächste Hürde bei 911 USD. Unterstützung findet das Edelmetall bei rund 870 USD. Solange diese Marke hält bleibt der Aufwärtstrend intakt. Bei einem Ausbruch über 911 USD besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 1.020 USD. Unterhalb von 850/870 USD müssen Anleger jedoch mit einer Korrektur bis in den Bereich von 780/800 USD rechnen.

Platin in USD ; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 27.09.2017 - 05.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Platin; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 06.04.2014 - 05.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End-Bull Optionsscheine auf den Platin-Kurs für Spekulationen, dass der Preis des Edelmetalls ansteigt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Platin HX3527 1,69 716,578772 4,85 Open End Platin HX80XN 0,89 805,186301 9,36 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.04.2019; 10:21 Uhr

Turbo Open End-Bear Optionsscheine auf den Platin-Kurs für Spekulationen, dass der Preis des Edelmetalls fällt



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Barriere in USD Hebel finaler Bewertungstag Platin HX0ULU 1,26 1.040,993817 6,11 Open End Platin HX20Z5 0,74 983,325394 10,13 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.04.2019; 10:23 Uhr

Faktorzertifikate auf den Platin-Kurs

Basiswert Erwartung WKN Verkaufspreis in EUR Hebel finaler Bewertungstag Platin Lev 10 Long steigend HX5V3A 10,57 10 Open End Platin Lev 10 Short fallend HX5V3B 1,09 10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 05.04.2019; 10:17 Uhr

