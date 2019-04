Teilnehmerfeld des 3. Hamburger Investorentags - HIT komplett DGAP-News: Montega AG / Schlagwort(e): Konferenz Teilnehmerfeld des 3. Hamburger Investorentags - HIT komplett 05.04.2019 / 10:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Erstmals 20 Emittenten auf dem Hamburger Investorentag vertreten * Teilnahme an der Konferenz für institutionelle Investoren kostenlos Mit den jüngsten Zusagen von CENTROTEC Sustainable (CRO, IR), Cyan (CFO, IR), DFV Deutsche Familienversicherung (CEO, IR), Hornbach Holding (CFO, IR), NFON (CEO, IR) und Stemmer Imaging (CFO) ist das Teilnehmerfeld des 3. Hamburger Investorentags - HIT am 22. August komplett. Im Vorfeld hatten bereits bet-at-home.com (CEO, IR), Deutsche EuroShop (CFO, IR), Dürr (IR), Elbe Finanzgruppe (Vorstand), Encavis (CFO, IR), FinLab (CEO), FORTEC Elektronik (CEO), Hapag-Lloyd (CFO, IR), Hawesko (Vorstand, IR), HELMA Eigenheimbau (CEO), Nynomic (CEO, CFO, IR), Wolftank-Adisa (CEO), XING (CSO, IR) und Zooplus (CFO) ihre Teilnahme angekündigt. Damit werden erstmals 20 Emittenten auf der von Montega gemeinsam mit den Partnern Lang & Schwarz sowie Kirchhoff Consult ausgerichteten Kapitalmarktkonferenz vertreten sein. Für institutionelle Investoren und Fachpressevertreter ist die Teilnahme am HIT wie gewohnt kostenlos. Aufgrund des begrenzten Kontingents wird aber um eine zeitnahe Anmeldung gebeten. Die Wunschtermine der Investoren für 1on1-Gespräche mit den Unternehmensvertretern nimmt Montega ebenfalls ab sofort entgegen. Über Montega Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Presse- und Investorenkontakt Montega AG Patrick Speck Schauenburgerstraße 10 20095 Hamburg Tel.: 040/ 41111 3770 Mail: p.speck@montega.de !!! Montega ALPHA: Überrenditen auch in schwierigen Marktphasen - zur Newsletteranmeldung !!! - Ende der Pressemitteilung - +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter https://www.montega.de +++ 05.04.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 796517 05.04.2019 AXC0104 2019-04-05/10:57