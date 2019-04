Guten Tag liebe Anlegerinnen und Anleger,

die Aktienmärkte haben ein tolles erstes Quartal hinter sich. Der DAX verbesserte sich um über 9% und der Dow Jones erreichte ein Quartalsergebnis von über 11%. Immerhin gemeinsam mit 2013 und 1998 das beste Auftaktquartal seit 1987. Dennoch:

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir kommt es so vor, als lese ich täglich von mehr warnenden Stimmen: "Das kann so nicht weitergehen", "Die Risiken sind unübersehbar" etc. All diese Expertenstimmen klingen ein wenig nach "Rufen im Walde". Für ...

