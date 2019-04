Das Jahreshoch 2018 bei 80,28 € brachte den Kurs der Porsche Aktie zum Sinken, die Aktie befand sich deshalb eine lange Zeit im Abwärtstrend. Momentan befindet sich die Porsche Aktie in einem Seitwärtstrend, denn der Kurs weiß nicht genau in welche Richtung er gehen soll. Die SMA-Linien sind ganz eng beieinander und bewegen sich in dieselbe Richtung, das könnte bedeuten, dass der Seitwärtstrend noch anhält. Doch aktuell haben sich zwei Kaufsignale gebildet, dies könnte auch einen starken Anstieg ... (Johannes Weber)

