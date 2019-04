Diesen Monat ist es also voraussichtlich soweit - die inzwischen seit über einem Jahr fälligen geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 sollen von der Steinhoff International Holdings (kurz "Steinhoff) veröffentlicht werden. Und auch die geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Oder wird es wieder eine Verschiebung geben? Vor diesem Hintergrund können Investoren derzeit jede Meldung von Steinhoff lesen. Und am Donnerstag meldete sich das Unternehmen auch mit einer Mitteilung. Um was es ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...