Der Feuerfest-Konzern RHI Magnesita ist in seiner jetzigen Form erst eineinhalb Jahre alt. Der Zusammenschluss soll Synergien von in Summe 110 Mio. Euro bringen. RHI Magnesita ist Weltmarktführer im Feuerfestbereich. Feuerfestprodukte sind unverzichtbar für die Stahl-, Zement-, Kalk-, Nichteisenmetall-, Glas-, Energie-, Umwelt- und Chemieindustrie. Das Unternehmen in seiner jetzigen Form existiert erst etwa eineinhalb Jahre - es ist im Oktober 2017 durch den Zusammenschluss der österreichischen RHI und der brasilianischen Magnesita entstanden. RHI Magnesita hat über 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 35 Hauptproduktionswerken dazu mehr als 70 Vertriebsstandorte. Aus dem Zusammenschluss erwartet sich das Unternehmen bis zum Jahr 2020 Synergieeffekte in ...

