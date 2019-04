Eigene Zielwerte übertroffen und in Rankings führend - in Schweden scheint die Energiewende zu fruchten. Diesen Erfolg zelebriert das Land an den letzten Tagen der Hannover Messe, auch wenn nicht alles rund läuft.

Am westlichen Rand des Messegeländes in Hannover abseits der Stände von Bosch, Siemens, ABB und anderen großen Industrieunternehmen liegt Halle 27. In ihr sticht ein Stand optisch besonders hervor: Der knallgelbe "Sweden Co-Lab Pavillon" des diesjährigen Partnerlands der Hannover Messe. Dass hier nicht weniger Innovationen zu finden sind als drüben bei den großen Industrieunternehmen, soll schon das Motto suggerieren: "Come Innovate with Us!"

Innovationen schwedischer Unternehmen finden sich auf der Hannover Messe oder in Schweden selbst nicht zuletzt in einem entscheidenden Bereich: Energie. Am Messedonnerstag eröffnete Anders Ygeman, der schwedische Minister für Digitalisierung und Energie, in Halle 27 einen sogenannten Pitch. Mehr als zwanzig schwedische Start-ups präsentierten einer Jury ihre Produkte und Ideen, mit denen sie Schweden auf dem Weg zu einer von fossilen Energieträgern freien Nation maßgeblich unterstützen wollen.

Gemeinsam mit großen Energieversorgern wie Vattenfall sind diese jungen Unternehmen die treibende Kraft der schwedischen Energiewende. Dass diese Zusammenarbeit Erfolg hat, zeigt sich unter anderen im Klimaschutz-Index der deutschen Organisation "Germanwatch", in dem Schweden den vordersten Platz belegt. So viel vorweg: Alles läuft auch in Schweden nicht rund. Und dennoch könnte sich Deutschland einiges vom "Swedish Way" abschauen und sollte bei der eigenen Energiewende der schwedischen Einladung zur Zusammenarbeit durchaus Folge leisten.

Immerhin ist der Anteil an erneuerbaren Energien am Endverbrauch in Schweden mit 54,5 Prozent über Jahre hinweg EU-weit am höchsten. Bereits 2012 übertraf das skandinavische Land die eigene Zielsetzung von 49 Prozent bis 2020 und will bis 2040 gar ausschließlich erneuerbare Energien nutzen. Deutschland hingegen taumelt seit 2014 bei 14,5 bis 15,5 Prozent und droht den Zielwert von 18 Prozent im Jahr 2020 deutlich zu verfehlen.

Auch auf der Hannover Messe machte sich auf deutscher Seite eher Ernüchterung breit - gerade in der Windenergie: Der Fachverband Power Systems im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) bestätigte in Hannover zwar einen positiven Trend in der Windenergie in Europa, Nordamerika, Asien und Afrika - nur eben nicht in Deutschland. Stattdessen fordert der Verband vereinfachte Genehmigungen oder eine "ausgeglichene Betrachtung des Naturschutzes". "Noch in diesem Jahr muss ein Aktionsplanplan Windenergie aufgesetzt werden", sagte VDMA Power Systems-Geschäftsführer Matthias Zelinger.

Ganz anders sind die Aussichten für die Windkraft in Schweden, wie aus der Studie "Absatzmarkt Schweden" der Germany Trade and Invest - Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing (GTAI) hervorgeht: "Seit 2014 expandiert die schwedische Windenergie mit jährlichen Zuwächsen der installierten Leistung im oberen einstelligen Prozentbereich", erklärt Michal Wozniak, Direktor für Schweden, Norwegen und Dänemark bei der GTAI. Zwischen 2017 und 2021 würde die jährliche Windstromproduktion laut dem Branchenverband Svensk Vindenergie um etwa ein Drittel zulegen.

Die Rolle der deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...