European Lithium, gelistet im direct market: Non-Executive Director Stefan Müller kaufte 200.000 European Lithium Aktien in einer on-market Transaktion zu 0.0689. European Lithium ( Akt. Indikation: 0,07 /0,07, -8,23%) Die SeniVita Social Estate AG, eine Beteiligung der Strabag (über Tochter Ed. Züblin) und der grosso holding von Erhard Grossnigg, plant bekanntlich einen Börsengang. Als Börsenplatz wurde der Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse ausgewählt. Auf der Homepage von Senivita werden schon Argumente für die Aktie aufgelistet, es könnte also bald so weit sein.Strabag ( Akt. Indikation: 29,41 /29,59, 0,01%) Und ein Blick auf die Performance der neuen Segmente: Das direct market Portfolio liegt aktuell bei 99.78 Punkten, ...

