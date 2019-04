Ein interessantes Gespräch auf dem Börsentag in München führte unsere aktienlust.tv-Korrespondentin Katja Jäger mit dem selbstständigen Portfoliomanager Dr. Gregor Bauer. Sie fragte ihn unter anderem danach was er einem Anfänger zu einem Handel mit Optionen raten würde und wie eine technische Analyse des Marktes funktioniert. Außerdem erklärte Dr. Bauer wie man eine professionelle Handelsstrategie an der Börse entwickelt und das sich Erfolg oft einstellt, wenn man mit Verlusten umgehen kann. Sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...