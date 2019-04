Die Terrormiliz Islamischer Staat gilt weitestgehend als besiegt. Der Umgang mit ausländischen Kämpfern sorgt jedoch weiterhin für Uneinigkeit.

Im Umgang mit gefangenen Kämpfern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) herrscht zwischen den wichtigsten westlichen Wirtschaftsmächten (G7) weiter Uneinigkeit - und dabei vor allem mit den USA. "Es gibt gewisse Differenzen zwischen uns, das wissen wir", sagte Frankreichs Innenminister Christopher Castaner zum Abschluss des Treffens der G7-Innenminister und Vertreter in Paris. Castaner führte die unterschiedlichen Ansichten auch auf die verschiedenen Rechtslagen in den Ländern zurück.

Paris spricht sich dafür aus, IS-Kämpfer mit französischem Pass in der Region vor Gericht zu stellen. Ähnlich sieht das Deutschland. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...