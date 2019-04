Da musste wohl jedes Unternehmen schon mal durch: Genehmigungsverfahren ziehen sich in die Länge, Maschinen stehen still, die Produktion ist blockiert. Der Kölner Chemiekonzern Lanxess zeigt, wie es anders geht.

Die Initiative kam Ende 2017 vom nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart. Der FDP-Politiker hat sich zum Ziel gesetzt, die Wirtschaft des bevölkerungsreichsten Bundeslandes zu stärken, Bürokratie abzubauen und für mehr Wachstum zu sorgen. Kurz darauf saß Pinkwart in seinem Ministerium mit Matthias Zachert, Chef des Kölner Chemiekonzerns Lanxess, einem der wichtigsten Arbeitgeber der Region, und Joachim Schwab, Abteilungsleiter Umwelt- und Arbeitsschutz bei der Bezirksregierung Köln, zusammen. Am Ende des Abends hatten die Herren ein Modellprojekt auserkoren: Eine neue Anlage von Lanxess in Leverkusen zur Herstellung eines chemischen Zwischenprodukts namens Fluorsulfonsäure sollte in Rekordzeit genehmigt werden. Und tatsächlich: Statt 20 Monate, wie üblich, dauerte es von der Investitionsentscheidung bis zur Genehmigung durch die Bezirksregierung diesmal nur zwölf Monate.

Wie sie das geschafft haben? In seinem Büro unweit des Kölner Doms erzählt Joachim Schwab, wie Lanxess und Bezirksregierung das Genehmigungsverfahren beschleunigt haben. Bei früheren Verfahren hakte es allgemein schon mal zwischen Antragstellern und Behörden, lässt der promovierte Jurist durchblicken: "Unternehmen und Genehmigungsbehörden beharkten sich zuweilen schon mal unproduktiv", sagt Schwab, "Unternehmen beschweren sich gerne auch bei Dritten, etwa Politikern, über angeblich zu lange Genehmigungsverfahren." Das ...

