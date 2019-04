Die Gespräche über einen Verkauf der defizitären Supermarktkette sind in der heißen Phase. Die Arbeitnehmer warnen vor einer Zerteilung von Real.

Die Arbeitnehmervertreter bei Real warnen angesichts des Interesses von Immobilien-Investoren an der Metro- Tochter vor einer Zerteilung der Supermarktkette. "Eine Zerschlagung von Real darf es nicht geben", sagte der Real- Gesamtbetriebsratsvorsitzende Werner Klockhaus am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Metro-Chef Olaf Koch müsse endlich Klarheit über seine Pläne mit Real schaffen: "Meine Geduld (..) geht langsam zu Ende." Er werde deshalb erneut mit Koch reden, um ihn an sein Versprechen zu erinnern, Real als Ganzes zu verkaufen, kündigte Klockhaus an. Er setze auf einen strategischen Investoren - also einen Käufer aus der Handelsbranche: "Ich bin mir sicher, dass Gespräche mit strategischen Investoren geführt werden."

Koch hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, Real verkaufen zu wollen. ...

