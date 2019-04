Die Aktie des Automobilzulieferers Leoni kann zum Ende dieser Woche noch mal deutlich zulegen. Nachdem es bereits am Donnerstag Kursgewinne von 5 Prozent gab, geht es auch am Freitag um über 4 Prozent nach oben. Die im SDAX gelistete Aktie kann dabei von einer positiven Analysteneinschätzung seitens der Privatbank Metzler profitieren. Analyst Jürgen Pieper hält ein Investment trotz der vorhandenen Risiken für attraktiv, da das Papier so niedrig notiert wie seit der Krise im Jahr 2009 nicht mehr. ... (Alexander Hirschler)

