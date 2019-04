Dow Jones - Und geschafft!

Bastian Galuschka,

Der Dow Jones Industrial Average sprang am Donnerstag dynamisch über den mehrfach an dieser Stelle erwähnten Widerstand bei 26.277 Punkten. Diesen Gewinnen schließen sich in der heutigen Vorbörse weitere Pluszeichen an. Denn die US-Arbeitsmarktdaten fielen im März mit 196.000 neugeschaffenen Stellen deutlich besser aus als erwartet.Von nun an fungiert die Marke von 26.277 Punkten im Dow Jones Industrial Average als starke Unterstützung. Mit oder ohne Rücksetzer auf diese Marke haben sich die Käufer durch die Entwicklung in den vergangenen Tagen weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 26.600 Punkte erarbeitet. Auch das Allzeithoch wird so langsam wieder zum Thema. Allerdings ist der Index kurzfristig auch stark überhitzt.

Sollte es folglich zu einem Abverkauf des zu erwartenden Aufwärtsgaps heute kommen, würde der Bereich um 26.400 Punkte bereits als erste Unterstützung dienen. Wiederum darunter dient das Ausbruchsniveau um 26.277 Punkte als Support. Erst wenn auch diese Marke unterboten wird, wäre die alte Seitwärtsrange im Index zwischen 26.277 und 26.155 Punkten reaktiviert. Rückläufe auf die benannten Unterstützungen bieten somit Einstiegchancen. Ein Trendwechsel im Index ist bislang nicht abzusehen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.10.2018 - 04.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2014 - 04.04.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

