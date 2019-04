Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

EQS-Reg: Coeli Real Estate Fund I AB / ?.rsredovisning Coeli Real Estate Fund I AB: Coeli Real Estate Fund I AB årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018 (nyheter med ytterligare funktioner) 2019-04-05 / 21:00 Spridning av Svenska Regulatoriska Nyheter, en tjänst från EQS Group. Utfärdaren av informationen är ensam ansvarig för innehållet i detta meddelande. *Pressmeddelande Stockholm 2019-04-05* *Coeli Real Estate Fund I AB årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018* Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ('*Bolaget*') avger årsredovisning avseende räkenskapsåret 2018. - Marknadsvärdet på fastighetsbeståndet per den 31 december 2018 uppgick till 265,5 (141) mkr. - Hyresintäkterna uppgick till ca 14 248 (1 829) tkr. - Resultat efter skatt uppgick till 2 312 (-10 561) tkr, varav 2 965 (-9 000) tkr avser värdeförändringar för fastighetsbeståndet. - Resultat per aktie uppgick till 2,26 (-17,34) SEK - Nettoandelsvärde per den 31 december 2018, NAV, per P2 aktie uppgick till 256,26 (245,42) kr. *Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut* Sedan den 31 december 2018 har följande väsentliga händelser för Bolaget inträffat: - Den 31 januari 2019 meddelade bolaget att man ingått avtal om ett nytt fastighetsförvärv avseende fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga. Fastigheten har en uthyrningsbar area om 6 905 kvm och hyresintäkter om ca 5,6 MSEK årligen och har ett överenskommet fastighetsvärde om 71 MSEK. - Den 1 mars 2019 har Finansinspektionens beslutat att tilldela Fonden en sanktionsavgift på 200 TSEK med anledning av att underlåtenhet att ansöka om godkännande av prospekt inom föreskriven tid. I samband med att Bolaget påbörjade sin andra emission den 31 augusti 2017 missade Bolaget att ansöka om godkännande av värdepappersnot och sammanfattning av erbjudandet i enlighet med tillämpliga bestämmelser i lagen om handel med finansiella instrument. Den 3 oktober 2017 underrättade Bolaget själv Finansinspektionen om misstaget, som omgående åtgärdades genom att Bolaget ansökte om, och erhöll, godkännande av noten. Bolagets investerare påverkas inte av det inträffade. Bolaget kommer att överklaga Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten. *Kommentar från VD* Coeli Real Estate Fund I AB startades i november 2016 och genomförde under 2017 och 2018 totalt sex emissioner. Emissionerna har varit framgångsrika och totalt har 276 mkr tagits in från våra investerare. Hittills har ett 150-tal möjliga fastighetsinvesteringar utvärderats vilket har resulterat i bolagets sex fastighetsförvärv. Bolagets första två fastighetsförvärv; Vagnhallen 15 och Vagnhallen 16; tillträddes den 31 oktober 2017. Fastigheterna ligger i anslutning till Vällingby City, cirka 500 m från tunnelbanan. Verksamheterna i fastigheterna är idag blandad och innefattar t.ex. dagligvaruhandel, bilförsäljning och gym. Fastigheterna ligger i ett område under omvandling och Coeli ser potential i att arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området tillsammans med kommunen. Bolaget tillträdde också fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje, Styrmannen 31 i Huddinge och Sankt Ilian 36:10 i Enköping under januari 2018. Under hösten 2018 har bolaget förvärvat fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge. Coeli ser även här en potential att arbeta med befintliga hyresintäkter samt vara med i utvecklingen av området tillsammans med kommunen. Utvärdering av nya investeringsmöjligheter sker löpande och totalt kommer 10-12 investeringar göras i bolaget. För ytterligare information, kontakta Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB Telefon: 072 402 08 62 Mail: jakob.pettersson@coeli.se Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 05 april 2019 klockan 16:00. Ytterligare egenskaper: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=IICWKYRMLK [1] Dokument titel: Coeli Real Estate Fund I AB ?.rsredovisning 796767 2019-04-05 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fcacf8d1e64186d5f82cab7746fb36c7&application_id=796767&site_id=vwd&application_name=news

