Im Zuge der Korrektur an den Tech-Börsen ging es auch für die Aktie der Google-Mutter Alphabet deutlich nach unten. Am 24. Dezember konnte der Abverkauf schließlich gestoppt werden, auf einem Niveau von 984,67 US-Dollar. Fortan kehrten die Käufer an den Markt zurück und ließen die Aktie wieder ansteigen. Das bisherige Hoch aus diesem Jahr datiert vom 22. März und liegt bei 1.236,38 US-Dollar.

Die überkaufte Marktphase wurde anschließend zu Gewinnmitnahmen genutzt, sodass der Kurs wieder etwas ... (Alexander Hirschler)

