Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Wir haben unsere Schätzungen in unserer neuen Analyse leicht nach unten korrigiert und setzen unser neues Kursziel bei EUR 9,80 fest (zuvor: EUR 11,50). Gleichzeitig beenden wir unsere Reduzieren-Empfehlung und stufen die Polytec -Aktie nun mit Halten ein. Ausblick. Obwohl wir unsere Reduzieren Empfehlung beendet haben, bleiben wir aufgrund der nach wie vor geringen Visibilität im Automobilsektor dennoch vorsichtig. Die PKW Neuzulassungen in Europa sind in den ...

