Roboter sorgen in Fabriken für reibungslose Abläufe. Nun will eine US-Forscherin den Maschinen auch das Mitfühlen und -denken beibringen. Ein Gespräch über elektronische Haustiere, Vertrauen und digitalen Humor.

WirtschaftsWoche: Sie haben mit zehn Jahren "Star Wars" im Kino gesehen und sich für die Roboter R2D2 und C3PO begeistert. Was hat Sie daran so fasziniert?Cynthia Breazeal: Es war das erste Mal, dass ich Roboter als echte Charaktere erlebt hatte. Mit Emotionen, Witz und der Fähigkeit, freundschaftlich miteinander und den Menschen umzugehen. Sie haben mit Luke und Leia die Galaxie vor dem Bösen gerettet. Das waren nicht nur nützliche Maschinen. Dieses menschliche Element hat mich und so viele andere Kinozuschauer begeistert.

Dabei zeichnen viele Filme mit Robotern Horrorszenarien. Wie erklären Sie sich den schlechten Ruf der Roboter? Das ist wohl eine kulturelle Frage. In Asien, speziell in Japan, kommen humanoide Roboter viel besser weg. Sie helfen den Menschen, wehren Katastrophen ab. Sie haben zwar keine Seele, aber so etwas wie einen Sinn fürs Gute. Das spiegelt sich auch wider in der Einstellung der Gesellschaft gegenüber modernen Technologien. Im Westen ist das anders. Hier empfinden die Menschen Maschinen, die uns ähnlich sind und vielleicht sogar moralischer als wir selber werden könnten, eher als bedrohlich.

Sie arbeiten am Massachusetts Institute of Technology an sozialen Robotern. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?Dass wir, wenn wir soziale Roboter entwickeln, ganz eng mit den Menschen zusammenarbeiten, die sie einmal nutzen sollen. Wir sprechen mit Leuten in der Pflege und in Schulen, mit Menschen, die andere in irgendeiner Weise umsorgen. Die sagen uns, wie ihnen unsere Roboter als emotionale Assistenten die Arbeit erleichtern können. In alternden Gesellschaften ist ja beispielsweise absehbar, dass wir gar nicht in der Lage sind, genügend Fachkräfte auszubilden. Die braucht es aber, um alte oder kranke Menschen im Blick zu behalten - um beispielsweise darauf zu achten, dass sie Medikamente nehmen oder genug trinken.

Sollen Roboter den Altenpfleger ersetzen?Nein, nicht ersetzen, aber verhindern, dass die Menschen vereinsamen. Wir haben in Tests sogar festgestellt, dass Roboter zum Beispiel dafür sorgen können, dass die Bewohner eines Altersheimes besser miteinander ins Gespräch kommen. Wir wollen und können nicht den besseren Menschen schaffen. Wir sehen soziale Roboter als Begleiter, als guten Kumpel. Wie ein vertrauenerweckendes, aufmerksames und treues Haustier vielleicht, bloß etwas schlauer.

Auch der bravste Schoßhund kann mal bissig werden. Manche Leute fürchten auch bei Robotern, dass etwas schiefgehen kann. Verstehen Sie diese Sorgen?Meine Sorge geht eher in eine andere Richtung. Ich fürchte, dass soziale Roboter etwas für die Eliten bleiben und dass nur reiche Menschen sich solche Assistenten leisten können. Das würde die Spaltung der Gesellschaft noch vergrößern. Deshalb muss es uns gelingen, dass die Technik für alle zugänglich wird. Wir müssen die Geräte bezahlbar machen. Und wir müssen schon Kinder in Schulen an Robotik heranführen. Denn wenn es gelingt, Maschinen zu bauen, die uns wirklich emotional ansprechen, dann wächst natürlich auch die Gefahr, dass das Wissen darum in die falschen Hände gerät. Maschinen können missbraucht werden, um Menschen aufzuwiegeln oder unterschwellig Propaganda zu betreiben. Je besser wir diese Mechanismen verstehen, je bewusster uns das ist, desto besser können wir uns dagegen schützen. Auch deshalb ist digitale Bildung schon für Kinder so wichtig.

In Deutschland wird noch heftig darüber gestritten, ob Kinder in der Schule das Programmieren lernen sollen.Wenn wir verhindern wollen, dass Robotik das elitäre Thema bleibt, das es heute noch ist, müssen wir die Berührungsängste abbauen. Das gelingt bei Kindern am besten. Die sind offen und neugierig und unvoreingenommen. Wer heute entspannt mit empathischen Robotern groß wird, geht morgen natürlicher damit um. Aber mir ist auch klar, dass man das nicht verordnen kann, sondern erklären muss.

Damit Menschen Maschinen als Alltagsbegleiter akzeptieren, müssen sie ihnen vertrauen. Nur sind die wenigsten ...

