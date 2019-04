Mit der größten Übernahme der Firmengeschichte und dem Start eines eigenen Streaming-Angebots geht Disney-Chef Iger in die Offensive. Für Konkurrenten wie Netflix birgt das Risiken.

In den Bergen über Los Angeles' Nobelstadtteil Bel Air wachsen Reben, aus denen die Winzer von Moraga hochpreisigen Sauvignon Blanc und Merlot keltern. Bekannt ist das Weingut aber vor allem wegen seines Besitzers. Der australische Medienunternehmer Rupert Murdoch hat es sich im Jahr 2013 zugelegt und empfängt hier seitdem bevorzugt wichtige Gäste für vertrauliche Gespräche.

Und so schaute schon vor gut zwei Jahren Disney-Chef Bob Iger zur Verkostung vorbei. Murdoch, erzählt man sich in Hollywood, habe darüber räsoniert, dass ihm die Umbrüche im Film- und Fernsehgeschäft allmählich zu viel würden. Mit damals bereits 86 Jahren wolle er sich auf das Nachrichtengeschäft konzentrieren, in dem seine Karriere begann. Dem Plausch folgten Verhandlungen und schließlich ein für die Branche wegweisender Deal: Für mehr als 70 Milliarden Dollar kauft Disney die Spielfilmproduktion um das Studio 20th Century Fox, dazu diverse Sender sowie Film- und Fernsehbibliotheken von Murdoch.

Vor wenigen Tagen dann wurde die Übernahme abgeschlossen, die mit Abstand größte in der knapp 100-jährigen Disney-Geschichte. Wegen dieses Deals hat der 68-jährige Iger seinen eigentlich überfälligen Ruhestand auf das Jahr 2021 verschoben. In seine verlängerte Amtszeit hat er gleich noch ein Großprojekt gepackt: Am kommenden Donnerstag will Iger Disney+ vorstellen. Die Abonnenten des neuen Services erhalten Zugriff auf das gesamte Disney-Repertoire - von Schneewittchen und Mickey Mouse bis zu den jüngsten "Star Wars"-Abenteuern und Marvel-Superhelden wie den Avengers.

Mit der Disney-Offensive beginnt die nächste Runde in dem seit Jahren laufenden Kampf um die Vormacht im globalen Mediengeschäft. Getrieben wird der von Übernahmen. Zuerst hatte der US-Kabelnetzbetreiber Comcast mit NBC Universal die Unterhaltungssparte von General Electric gekauft, im vergangenen Jahr schloss Konkurrent AT&T die 85 Milliarden Dollar schwere Übernahme ...

