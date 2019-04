Die Aktien von Aixtron befinden sich seit rund einer Woche im Höhenflug. Auch am Freitag konnten die Papiere noch einmal draufsatteln. Von 8,74 Euro zur Eröffnung ging es um weitere rund drei Prozent auf 9,03 Euro zum Börsenschluss. Die Mehrheit der institutionellen Analysten, von Barclays Capital bis Deutsche Bank, glaubt zudem an einen weiteren Aufschwung des Spezialmaschinenherstellers und empfiehlt schon seit geraumer Zeit zum Kauf. Und in dieser Woche schienen sie in ihrer Einschätzung bestätigt ... (Achim Graf)

