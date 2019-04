Wäre Wirecard ein normales DAX-Unternehmen, könnte man von einer wirklich guten ersten Aprilwoche sprechen. Am Dienstag vermeldete der Bezahldienstleister eine neue Kooperation mit der größten japanischen Fluggesellschaft ASA, für die man künftig Entschädigungen für verspätete oder ausgefallene Flüge digital managt. Am Donnerstag gab Wirecard dann bekannt, dass man nun Partner sei bei Retailtech Hub ein, eine digitale Innovationsplattform, an der unter anderem auch MediaMarktSaturn beteiligt ... (Achim Graf)

