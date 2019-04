Hat die Gruppe der großen Industriestaaten angesichts von Spannungen mit den USA überhaupt eine Zukunft? Frankreich zeigt sich optimistisch.

Frankreich will in der Gruppe der großen Industriestaaten (G7) ungeachtet mancher Meinungsverschiedenheiten vorankommen. "Die G7 funktionieren", resümierte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Samstag in Dinard nach dem Abschluss zweitägiger Beratungen mit seinen G7-Kollegen.

Frankreich führt im laufenden Jahr die Staatengruppe, zu der auch Deutschland, die USA, Japan, Kanada, Großbritannien und Italien gehören.

Le Drian erinnerte an den vergangenen G7-Gipfel im kanadischen Quebec, der mit einem riesigen Eklat geendet hatte. US-Präsident Donald Trump zog auf dem Rückflug per Twitter aus Verärgerung über den kanadischen Regierungschef Justin Trudeau seine Zustimmung zum Abschlussdokument zurück. Le Drian sagte, das Treffen in der Bretagne sei hingegen gut verlaufen.

US-Außenminister Mike Pompeo war aber nicht gekommen und hatte seinen Vertreter John Sullivan geschickt. Frankreichs Gipfel der Staats- und Regierungschefs ist im August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...