Der Jurist Jan Kehrberg hält den geforderten Berliner Volksentscheid zur Enteignung von Vermietern für Populismus, stattdessen sollte die Politik die Bodenspekulation bekämpfen.

WirtschaftsWoche: Herr Kehrberg, in Berlin hat eine Unterschriftensammlung für einen Volksentscheid begonnen, um Wohnungsunternehmen zu enteignen. Sie selbst sind Anwalt. Ist es rechtlich zulässig, Eigentümern ihre Wohnungen wegzunehmen?Jan Kehrberg: Artikel 15 des Grundgesetzes lässt zwar die Sozialisierung von Grund und Boden zu. Aus gutem Grund wurde der Artikel jedoch bisher nicht angewendet. Die Erfahrungen aus der untergegangenen DDR sollten eine Warnung sein.

Also ist es rechtlich möglich.Ich finde es schräg, dass Juristen jetzt über die Feinheiten des geltenden Rechts streiten. Das geht am Kern des Problems vorbei. Die Unterstützer des Volksentscheids wollen ihr Anliegen nicht juristisch durchfechten. Sie wollen stattdessen Stimmung machen und die Politik unter Druck setzen. Das ist Populismus.

Was ist ihre Prognose für den Volksentscheid?Wahrscheinlich wird es eine Mehrheit für die Enteignung geben. Und dann hätten die regierenden Parteien einen politischen Auftrag, ein Gesetz auszuarbeiten. Dies wäre eine Giftpille für den Senat.

Können Sie das näher erklären?Der Volksentscheid nutzt vor allem den Linken in der Berliner Koalition. Die Grünen sind noch unentschieden und die SPD gerät in ein Dilemma. Viele Sozialdemokraten wollen nicht enteignen, können aber Volkes Meinung nicht ignorieren. Wer in dieser Frage bremst, gilt schnell als Mieterfeind. Mich würde es wundern, wenn der Senat sich schnell auf ein Gesetz einigen würde.

Und wenn ein solches Gesetz käme?Dann gäbe ...

