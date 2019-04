Wie kann die Bundesrepublik zu den digitalen Champions aufschließen? Die Antwort soll eine staatliche Agentur für Disruption liefern. Nun fahndet das Gründungsteam nach einem Chef-Innovator.

Sie haben erfolgreich eine Firma gegründet, die technologische Trends setzt? Sie sind eine dynamische Persönlichkeit? Sie leben am digitalen Puls der Zeit, verfügen über ein exzellentes Netzwerk in der globalen Gründer- und Investorenszene - und brennen dafür, mit ihrem Know-how eine Traditionsmarke von Grund auf neu zu positionieren?

Diese Stellenanzeige gibt es nicht - zumindest noch nicht. Bisher existiert sie als Idee in einem Dutzend Köpfe. Aber die Marke, um die es geht, ist eben auch nicht irgendein ehrwürdig-angestaubtes Unternehmen auf der Suche nach einem cooleren Image. Sondern die Bundesrepublik.

Bis zum Herbst, so lautet der Plan in Berlin, will die große Koalition den Innovationsstandort Deutschland endlich auf Weltniveau heben. Eine Agentur für Sprunginnovationen, von Beamten auf den eigentümlichen Namen SprinD getauft, soll dafür sorgen, dass das Land der Mittelstandstüftler und Fraunhofer-Nerds künftig etwas der aus Gewichtsklasse Googles, Apples oder Amazons hervorbringt; etwas, das die Wirtschaft in ihren Grundfesten erschüttern kann: Disruption made in Germany.

Mit den Details dieser Pioniermission haben Bildungsministerin Anja Karliczek und Wirtschaftsminister Peter Altmaier eine zwölfköpfige Gründungskommission beauftragt. Manch einer im Regierungsviertel ...

