Der Immobilieninvestor steigt in größerem Stil die Medienbranche ein. Der Österreicher hält bereits 49 Prozent bei der "Kronen-Zeitung" - und hat mehr vor.

Der österreichische Immobilienunternehmer und Karstadt-Eigner René Benko will größer im österreichischen Medienmarkt einsteigen. Er wolle den Anteil der deutschen Funke-Gruppe an der österreichischen "Kronen-Zeitung" übernehmen, sagte er in einem Interview mit der österreichischen "Presse am Sonntag". Er sehe in der Medienbranche großes Entwicklungspotenzial durch die Digitalisierung. "Das finde ich unternehmerisch reizvoll."

Benko ...

Den vollständigen Artikel lesen ...