Falls es in Großbritannien zum einem harten Brexit kommen würde, hätte dies fatale Folgen für die britische Fluggesellschaft Easyjet. Denn dann würde die britische Low-Cost-Airline ihr Recht verlieren, innerhalb der EU kommerziell zu fliegen. Die Regeln in der EU sind hier sehr eindeutig. Ohne Sitz in der Europäischen Gemeinschaft kann Easyjet nicht am Luftverkehrsbinnenmarkt teilnehmen. ...

